SARRI, Se la Viola dovesse chiamare porte spalancate

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano le voci che arrivano da Roma e che vorrebbero finito il ciclo di Maurizio Sarri alla Lazio. Come scrive il Messaggero, nella Capitale già ci si sta interrogando su chi possa prendere il posto del tecnico toscano che in teoria avrebbe ancora un anno di contratto. Per quanto riguarda il futuro di Sarri, in ogni caso, il quotidiano scrive che se Napoli o Fiorentina lo chiamassero, troverebbero un portone spalancato dalla parte del tecnico.