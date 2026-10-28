Attacco a secco da 48 giorni: Pellegrino e Mastantuono chiamati alla svolta

La Fiorentina ha un problema offensivo che dura ormai da quasi cinquanta giorni. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'ultimo gol realizzato da un attaccante viola in campionato risale all'11 settembre, quando Pellegrino e Mastantuono andarono a segno contro il Venezia. Da allora, soltanto i difensori Pongracic e Jimenez hanno trovato la rete, mentre Beto, Njie, Gonçalves e Gnonto sono ancora a secco.

Un dato preoccupante, soprattutto considerando che la Fiorentina produce un numero di occasioni e conclusioni nella media, ma continua a mostrare evidenti difficoltà sotto porta. Al Viola Park, Paolo Vanoli sta lavorando per ritrovare concretezza, a partire proprio dalla coppia argentina. Pellegrino deve tornare a essere maggiormente coinvolto: rispetto alla scorsa stagione a Parma, infatti, calcia quasi la metà delle volte. Servono soprattutto più cross per valorizzare il suo colpo di testa, fondamentale con cui aveva realizzato sei dei nove gol dello scorso campionato.

Anche Mastantuono è chiamato a crescere, soprattutto nella gestione del pallone. Il talento in prestito dal Real Madrid riceve spesso troppo lontano dalla porta e deve imparare a velocizzare le giocate. Contro l'Atalanta, Vanoli dovrebbe confermare entrambi, con Gnonto possibile novità al posto di Njie.