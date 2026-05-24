Harrison e Rugani addio, l'unico che spera nel riscatto è Solomon

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Tra i riscatti che la Fiorentina dovrà valutare entro il 30 giugno, l'unico che ha qualche speranza di essere confermato a Firenze secondo La Nazione è Manor Solomon. Ultima in viola è stata sicuramente per Jack Harrison che dunque farà ritorno al Leeds da cui è stato prelevato lo scorso gennaio. mentre Addio sicuro invece per Rugani:ormalmente gli è mancata una sola presenza per il riscatto obbligatorio, ma aveva già capito che non sarebbe arrivata.