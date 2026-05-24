Fiorentina Primavera al bivio Bologna: lo Scudetto manca dal 1983

Fiorentina Primavera al bivio Bologna: lo Scudetto manca dal 1983FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

C’è un conto aperto con la storia e la Fiorentina Primavera vuole provare a saldarlo proprio a casa sua. Come scrive stamani La Nazione, alle 18:30 di stasera, il Viola Park vestirà l’abito delle grandi occasioni per la semifinale scudetto contro il Bologna: novanta minuti secchi per inseguire una finale che i viola vogliono raggiungere per la quinta volta negli ultimi dieci anni.

E soprattutto per continuare a inseguire quel tricolore che a Firenze manca dal 1983, anno dell’ultimo titolo conquistato dalla Primavera allenata da Vincenzo Guerini. La squadra di Daniele Galloppa arriva all’appuntamento con il peso - e forse anche il rischio - dei favori del pronostico e si affiderà ai suoi uomini più rappresentativi tra cui Braschi, chiamato dalla prima squadra per completare l'opera dopo essere stato grande protagonista nella prima parte di stagione.