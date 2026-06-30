Tonali al Tottenham può favorire un'offerta monstre del Newcastle per Fagioli
E se un grosso affare in Premier League avesse ripercussioni sulla Fiorentina? Il possibile trasferimento di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham potrebbe infatti ripercuotersi anche sul mercato della Fiorentina. La Nazione spiega che, qualora gli inglesi dovessero chiudere un'operazione da circa 100 milioni di euro, i Magpies potrebbero tornare con decisione su Nicolò Fagioli per sostituire il centrocampista della Nazionale, uno dei profili maggiormente apprezzati dal club inglese.
Al momento Fagioli resta un punto fermo del progetto viola, anche se il quotidiano ricorda come la società non consideri nessun giocatore incedibile di fronte a un'offerta ritenuta adeguata. Proprio per questo la Fiorentina si starebbe già cautelando, mantenendo vivi i contatti per Kristian Thorstvedt del Sassuolo e Fabio Miretti della Juventus, possibili alternative nel caso in cui il mercato dovesse cambiare gli scenari a centrocampo.
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