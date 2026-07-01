Paratici prova il colpo Zhegrova. Le alternative all'esterno della Juventus

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I veri fuochi d’artificio del mercato viola si attendono dalla trequarti in avanti. E secondo quanto riporta La Nazione, il nome sul quale sta lavorando Fabio Paratici è quello di Edon Zhegrova. L’esterno della Juventus è il classico profilo che a Firenze potrebbe far innamorare, ma si tratta di un affare per niente semplice, con la Juventus che dovrà decidere se concedere il prestito o provare a piazzarlo a titolo definitivo.

Le idee pesanti per gli esterni, aggiunge il quotidiano, sono sempre le stesse: Lang e Bakayoko. Meglio se in coppia. Poi c'è Mattia Liberali, gioiellino classe 2007 reduce da un’ottima stagione al Catanzaro con Aquilani. Fa gola a mezza Serie A (Como, Sassuolo, Bologna e non solo) grazie a una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Se ne è parlato nei giorni scorsi con l’agente Alessandro Lucci, col quale si sono già affrontati i discorsi Kean (da oggi via alla finestra della clausola per quindici giorni) e Piccoli, con la Lazio che ha manifestato un interesse particolarmente concreto.