Iniziano i 15 giorni della clausola di Kean. La Fiorentina se lo tiene stretto

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Due settimane da oggi, ma non basteranno per avere certezze su Moise Kean. Iniziano i 15 giorni a disposizione per chi volesse acquistare l'attaccante della Fiorentina al prezzo della clausola da 62 milioni di euro. Una vetta concettualmente irraggiungibile per chiunque voglia andare ad intercettare l’attaccante che nei gol è sceso a 9 e tra i motivi uno dei principali è da ricercarsi nei guai fisici, specie quello alla tibia, che l’hanno tormentato e condizionato nel girone di ritorno. La Fiorentina Kean se lo tiene stretto, comunque aperta ad eventuali offerte successive alla scadenza che però non scendano sotto i 40 milioni, altrimenti non ci sarà margini di trattative.

Intanto andranno valutate le condizioni fisiche del calciatore, che tra una settimana si presenterà al raduno e alle visite mediche, appuntamenti che nel caso dell’attaccante violazzurro vanno oltre il rito. Saranno una ripartenza a tutti gli effetti, per lui e per la Fiorentina: che al momentogli sta costruendo la squadra accanto e tutt’intorno.