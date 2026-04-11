Dodo il peggiore a Londra, La Nazione: "Ma resta insostituibile"

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La Nazione scrive di una vera e propria involuzione da parte di Dodo. Il brasiliano si è rivelato probabilmente il peggio in campo contro il Crystal Palace. La sua parabola discendente è la fotografia della trasferta inglese della Fiorentina. Ben inteso - si legge -, fare a meno di Dodo non si può in alcun modo.

In contesti meno complicati è uno dei pochi al quale affidarsi per portare il pallone nella metà campo avversaria. Sarà così lunedì contro la Lazio, a Lecce e nelle successive gare di campionato. Il giallo rimediato a Selhurst Park (era diffidato) gli costerà un turno di squalifica in vista del ritorno di giovedì, dove ormai le speranze viola sono ridotte al lumicino.