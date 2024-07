SABIRI, Ai saluti: nel suo futuro ci sono gli Emirati Arabi

FirenzeViola.it

Su La Repubblica-Firenze fa il punto sul futuro di Abdelhamid Sabiri di rientro dal prestito ai sauditi dell’Al-Fayha. Il trequartista ex Sampdoria è stato convocato per il ritiro al Viola Park ma è destinato a salutare presto la compagnia: dopo l’esperienza con la maglia dell’ Al-Fayha FC (23 partite 7 gol) in Arabia Saudita, la prossima destinazione dovrebbe essere Dubai.