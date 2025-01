Ritorno di fiamma per Casadei? Tra Lazio e Torino, potrebbe inserirsi la Fiorentina

Era stato accostato ai viola in estate, adesso Cesare Casadei potrebbe tornare di moda per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino che, tra i nomi dei centrocampisti papabili per la squadra di Palladino, tira di nuovo fuori quello del centrocampista del Chelsea, oggetto di un duello di mercato quasi infinito tra Torino e Lazio. Tra granata e biancocelesti potrebbe inserirsi la Fiorentina e il fatto che questo tira e molla non si sia ancora chiuso fa sperare i viola.

Oltre al classe 2003 prodotto delle giovanili dell'Inter, il Corriere fa anche i nomi di Byan Cristante e Nicolò Fagioli, sempre che dal Genoa non arrivino improvvise e al momento inattese aperture per Morten Frendrup e senza escludere la possibilità che ne arrivino due, di centrocampisti.