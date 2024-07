RITIRO, Prima volta a porte aperte. L'emozione di Palladino

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola riporta come la prima uscita pubblica della nuova Fiorentina di Palladino si sia aperta con un discorso del tecnico alla squadra e poi con un applauso verso i tifosi(circa 250) presenti sulle tribune dello stadio Curva Fiesole. Non quindi un bagno di folla, normale visto il caldo e il giorno di lavoro, ma comunque un momneto storico per Firenze e la Fiorentina visto che l'anno scorso la burocrazia e la fine dei lavori avevano reso impossibile al pubblico vedere la squadra di Italiano in ritiro al Viola Park. Una partenza comunque positiva considerando che i giocatori impegnati con le nazionali ancora non sono rientrati dalle vacanze e che, tra i tanti giovani, l'unico volto nuovo presente è stato quello di Moise Kean. Appena inizieranno le amichevoli, a partire da quella di domenica pomeriggio contro la Primavera di Galloppa, ci saranno sicuramente più spettatori.

All'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli, iI bar Giglio e il Viola Park Summer Village, inaugurato ieri sul terreno dello stadio «Davide Astori», saranno aperti tutti i giorni dalle 17 alle 21 anche nei pomeriggi in cui la squadra non si allenerà allo stadio Curva Fiesole o sarà in libera uscita. Tornando al campo il più emozionato di tutti è sembrato Raffaele Palladino. Il tecnico campano, entrato in campo per preparare l'attrezzatura con largo anticipo rispetto ai giocatori, ha voglia di mostrarsi all'altezza di questa sua nuova avventura. Alla fine della partitella tanti applausi e qualche coro "chi non salta bianconero è" indirizzato all'ex juventino Moise Kean. Oggi e sabato le due prossime sedute aperte al pubblico.