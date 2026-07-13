Calciomercato Niente Caprile, la Fiorentina blinda De Gea: sarà lui il portiere di Grosso

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Niente Caprile, la Fiorentina blinda De Gea. I viola hanno deciso: sarà lo spagnolo il portiere per la stagione 2026-2027

Nelle ultime ore erano circolate delle voci sulla base delle quali la Fiorentina avrebbe fatto dei sondaggi per il portiere classe 2001, Elia Caprile. Tuttavia, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ds Fabio Paratici non intende privarsi dell'ex Manchester United. E di conseguenza non prenderrà in considerazione l’idea di puntare sull’estremo difensore del Cagliari, per cui tra l'altro servirebbe un esborso da 20 milioni di euro.

De Gea blindato dalla società

Il portiere viola per la prossima stagione è e resterà De Gea, che quindi è stato blindato dalla Fiorentina. Fabio Grosso potrà puntare sulla sua esperienza per trasmettere sicurezza a un reparto arretrato che già di per sé sta cambiando pelle. Gli arrivi di Viery, Dragusin e Jimenez lo testimoniano. De Gea è pronto a essere ancora protagonista a Firenze.