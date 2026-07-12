Comuzzo l'alternativa a Dominguez per la Lazio. Che ci proverà per Piccoli
La Lazio continua a trattare per Sergi Dominguez. Il direttore sportivo Angelo Fabiani attende la risposta della Dinamo Zagabria all'offerta da 10 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta dei croati è ferma sui 15 milioni, considerato anche per il 20% da versare nelle casse del Barcellona. Resta da definire anche la formula: i biancocelesti puntano al prestito con obbligo di riscatto, la Dinamo preferisce la cessione a titolo definitivo.
Resta sullo sfondo Pietro Comuzzo della Fiorentina, seguito pure dal Torino, anche se Gennaro Gattuso ha ribadito di voler prima valutare i giocatori già a disposizione. In attacco, invece, la Lazio cerca una punta: Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti non convincono del tutto il ds Fabiani, ma per il primo potrebbe essere fatto un tentativo concreto, mentre la richiesta del Sassuolo per "Pinagol" è ritenuta troppo alta.
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