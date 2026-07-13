Inao Oulai ha aperto alla Fiorentina. L'ostacolo è la richiesta alta

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La Gazzetta dello Sport fa il punto sui contatti tra Fiorentina e Trabzonspor per Inao Oulai. Sulla carta - si legge - non sarebbe una priorità avendo appena preso Atta in quella posizione e avendo un nutrito numero di centrocampista in rosa. Eppure l’ivoriano ha acceso la fantasia del ds Paratici da tempo. La novità è l’apertura convinta del giocatore, che ha dato il suo assenso a trasferirsi a Firenze.

La richiesta del Trabzonspor

L’ostacolo è la richiesta da 35-40 milioni, ma i viola, che hanno stupito tutti finora con formule creative e trattative chiuse in tempi record, non si lasceranno scoraggiare. Paratici proverà a trovare una soluzione economica che possa soddisfare tutti.