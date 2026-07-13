Calciomercato Dalla Francia alla Liga, tante richieste per Moreno. Può finanziare Oulai

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Moreno tra gli esuberi più richiesti: su di lui Monza, Strasburgo e Liga. Può portare 12-14 milioni di euro e finanziare Oulai

C’è un giocatore tra i prestiti rientrati alla base che sta passando inosservato ma che potrebbe portare un bel gruzzolo nelle casse della Fiorentina. Si tratta di Matias Moreno, difensore argentino che ha trascorso l’ultima stagione al Levante il quale lo avrebbe riscattato più che volentieri se non fosse stato per le difficoltà economiche in cui il versa. La cifra pattuita coi viola era vicina ai 15 milioni di euro: troppo per il Levante, che ha liberato a malincuore il classe 2003.

La situazione del giocatore

Moreno ha un contratto valido con la Fiorentina al 2029 ed è valutato dalla dirigenza una cifra compresa tra i 12 e i 14 milioni. Il ventiduenne ha molte richieste: su di lui c’è il Monza che potrebbe accelerare, ma occhio anche alla Ligue 1 e in particolare allo Strasburgo che si era interessato a giugno. Non solo. Dalla Spagna giurano che il difensore abbia attratto il gradimento di diverse squadre. Quindi sulla carta le pretendenti non mancano. C’è da passare ai fatti.

Moreno può portare Oulai

La cessione di Moreno sarebbe propedeutica all’arrivo di Inao Oulai. Secondo quanto filtra dal Viola Park infatti la Fiorentina avrebbe bisogno di fare un’uscita prima di affondare il colpo per l’ivoriano. Ecco che l’ex giocatore del Belgrano potrebbe fare al caso del ds Paratici. I viola contano di risolvere la questione nei prossimi giorni così da procedere con il mercato in entrata e garantire al tecnico Grosso un comparto centrocampisti ben assortito fin da subito.