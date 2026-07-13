Oulai il preferito di Paratici. CorSport: "Può sacrificare Fagioli"

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Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Inao Oulai è in cima alla lista di Paratici. Secondo quanto riporta il quotidiano, la richiesta del Trabzonspor è di 25 milioni. I viola hanno già programmato di spenderne 85, tra parte fissa e riscatti, per i primi acquisti già arrivati, ma Oulai piace e pur di arrivarci potrebbe essere sacrificato Fagioli. Questo nonostante la stima assoluta di tecnico e dirigenti per il regista ex Juventus: è l’anno zero non per dire.

La concorrenza per Oulai

Inoltre - si legge - la Fiorentina dovrebbe battere la folta concorrenza per Oulai. Su di lui ci sono pure Lipsia e Nottingham Forest (a noi di FirenzeViola.it risulta anche il Brentford). Quindi non sarà una passeggiata, ma la società viola ha intenzione di provarci seriamente.