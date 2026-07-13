Oulai il preferito di Paratici. CorSport: "Può sacrificare Fagioli"
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Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Inao Oulai è in cima alla lista di Paratici. Secondo quanto riporta il quotidiano, la richiesta del Trabzonspor è di 25 milioni. I viola hanno già programmato di spenderne 85, tra parte fissa e riscatti, per i primi acquisti già arrivati, ma Oulai piace e pur di arrivarci potrebbe essere sacrificato Fagioli. Questo nonostante la stima assoluta di tecnico e dirigenti per il regista ex Juventus: è l’anno zero non per dire.
La concorrenza per Oulai
Inoltre - si legge - la Fiorentina dovrebbe battere la folta concorrenza per Oulai. Su di lui ci sono pure Lipsia e Nottingham Forest (a noi di FirenzeViola.it risulta anche il Brentford). Quindi non sarà una passeggiata, ma la società viola ha intenzione di provarci seriamente.
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Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagionedi Mario Tenerani
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1 Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Copertina
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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