Video, Fazzini a Villa Stuart per sostenere le viste con il Cagliari

Video, Fazzini a Villa Stuart per sostenere le viste con il Cagliari
Oggi alle 11:31Primo Piano
di Redazione FV

Jacopo Fazzini è arrivato questa mattina a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Cagliari. Il giocatore, ormai ex Fiorentina, passerà in prestito oneroso ai sardi per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 miloni.

L'operazione coi rossoblù

Il giocatore era nelle mire anche del Parma, ma è stato decisivo il pressing del direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, che conosce il ragazzo dall'esperienza assieme all'Empoli e che ha sfruttato il rallentamento degli emiliani. Ecco il video pubblicato sul profilo Instagram di Gianlucadimarzio.com con Fazzini arrivato a Roma per sostenere gli esami di rito: