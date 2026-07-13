Video, Fazzini a Villa Stuart per sostenere le viste con il Cagliari
Jacopo Fazzini è arrivato questa mattina a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Cagliari. Il giocatore, ormai ex Fiorentina, passerà in prestito oneroso ai sardi per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 miloni.
L'operazione coi rossoblù
Il giocatore era nelle mire anche del Parma, ma è stato decisivo il pressing del direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, che conosce il ragazzo dall'esperienza assieme all'Empoli e che ha sfruttato il rallentamento degli emiliani. Ecco il video pubblicato sul profilo Instagram di Gianlucadimarzio.com con Fazzini arrivato a Roma per sostenere gli esami di rito:
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Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagionedi Mario Tenerani
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1 Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Copertina
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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