Il Torino in pressing su Comuzzo. Possibile prestito con opzione

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Questa mattina Tuttosport dedica ampio spazio ai movimenti del Torino per la difesa. Uno degli obiettivi principali - si legge - è Pietro Comuzzo. Anche se più giovane rispetto all'altro obiettivo granata Andrea Giorgini (ha 21 anni) il centrale della Fiorentina ha già alle spalle due stagioni da titolare con la formazione viola, in cui ha collezionato in totale 91 presenze. A inizio mese ha anche debuttato in nazionale giocando nelle amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia.

I termini dell'operazione

La Fiorentina lo valuta oltre 20 milioni, Petrachi è però al lavoro per cercare di arrivare a un accordo per un prestito oneroso con un’opzione per il riscatto a cifre più basse. I contatti con l’entoruage di Comuzzo si sono fatti sempre più frequenti negli scorsi giorni e proseguiranno anche questa settimana.