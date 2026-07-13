Non solo Oso, è corsa a due sulla fascia sinistra. La situazione

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La Gazzetta dello Sport stamani in edicola scrive che è corsa a due per la fascia sinistra. Sfida tutta spagnola, visto che oltre a Oso del Siviglia piace il diciannovenne mancino, Victor Valdepenas, del Real Madrid. Il ragazzo ha una valutazione vicina ai 7-8 milioni di euro e nel suo contratto potrebbe essere inserita una clausola per il riacquisto come era stato fatto per Nico Paz al Como. Oppure ci si potrebbe accordare per una percentuale sulla rivendita.

Un altro terzino subito

Sta di fatto che la Fiorentina è molto attiva sul mercato dei terzini, e in queste ore sta valutando attentamente la possibilità di inserire subito almeno uno dei due giocatori spagnoli sulla fascia sinistra che dovrà essere rinforzata molto presto dato che Robin Gosens - sul mercato - non è stato convocato per il ritiro estivo al Viola Park.