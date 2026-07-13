Calciomercato Fatta per Jonas Harder al Basilea: domani le visite mediche

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Jonas Harder a titolo definitivo al Basilea: è fatta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giovane centrocampista si è convinto a scegliere la squadra rossoblù come sua prossima destinazione. La Fiorentina incasserà 2 milioni di euro e manterrà il 50% sulla sua futura rivendita. Nelle ultime ore l’entourage di Harder stava lavorando per definire i termini del suo contratto.

Domani le visite mediche

Dopo l’avventura dell’ultima stagione in prestito al Padova, il classe 2005 è quindi pronto a trasferirsi al Basilea. Nelle prossime ore volerà in Svizzera per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club, che saranno più precisamente domani, e mettere tutto nero su bianco. Si chiude qui l'esperienza di Harder alla Fiorentina, nelle cui giovanili era arrivato nel 2014.