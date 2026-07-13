Valdepenas non immediato: Real lo porterà in ritiro per valutarlo
Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, in questa prima metà di luglio la Fiorentina ha già iniziato a sistemare i vari reparti. Nelle prossime ore sarà la volta del terzino sinistro: è stato individuato in Oso del Siviglia il profilo giusto da regalare a Grosso. Le parti sono in trattativa, ballano pochi milioni. Gli spagnoli ne chiedono 15, i viola ne hanno offerti 10. Si può chiudere a metà strada. Col giocatore c’è già un’intesa di massima.
Valdepenas più complesso
Meno immediato l’affare Valdepenas. Il difensore contraccambia il gradimento di Paratici. Il Real lo porterà in ritiro e valuterà. Nel caso si può fare a titolo definitivo per 7-8 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita o comunque una formula di controllo sul suo percorso di crescita. Un po' come fatto dai blancos anche per Nico Paz al Como.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati