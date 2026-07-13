È già Paratici mania: formule comlesse ma gettonate all'estero
Tuttosport scrive che a Firenze è già Paratici mania. Con il direttore sportivo che con le sue mosse di mercato, fatte nel più stretto riserbo, ha già convinto la maggioranza dei tifosi che, nell’anno del centenario, sogna il riscatto di una Fiorentina reduce da una stagione complicata e soprattutto che il calcio torni al centro del progetto. E i quattro colpi già messi a segno infondono fiducia all’ambiente, anche e soprattutto nel fatto che la famiglia Commisso, dopo la morte del presidente Rocco, voglia rilanciare, visto che la cifra già spesa è intorno agli 80 milioni.
Formule specifiche
Fabio Paratici per alcune di queste operazioni ha studiato formule complicate ma molto usate all’estero, con una percentuale sulla rivendita futura liquidabile per almeno due terzi, secondo la bontà dell’acquisto o secondo condizioni già fissate. E’ questo ad esempio il caso dell’ultimo arrivato, il terzino destro Alex Jimenez,
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