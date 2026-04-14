Riscattata la figuraccia di Londra. Tuttosport: "Salvezza vicina"

vedi letture

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina batte la Lazio e si avvicina verso la salvezza. Se c'era un modo per riscattare la figuraccia in Conference con il Crystal Palace, aspettando il ritorno tra due giorni, i viola hanno scelto quello più utile alla causa e più gradito ai tifosi: con una vittoria, 9° risultato positivo nelle ultime 10 partite, che permette di portarsi a 8 punti da Lecce e Cremonese e superare al 15° posto il Cagliari.

Decisiva la rete di Gosens che ha frenato gli ardori di una Lazio arrivata a Firenze senza grandi motivazioni di classifica però con una striscia positiva di 3 successi e un pari. […] La salvezza dopo ieri è decisamente più vicina: dal 7 febbraio solo Inter (21) e Napoli (20) hanno fatto più punti dei viola (18).