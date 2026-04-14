FirenzeViola Gosens e un gol che sa di salvezza: a giugno il punto sul suo futuro

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Il gol segnato ieri da Robin Gosens vale oro. Perché potrebbe significare la definitiva salvezza della Fiorentina, seppur non ancora aritmetica. Otto punti di distanza da Cremonese e Lecce, terzultime, non sono pochi. Così come i due di stacco dal Cagliari. Il terzino tedesco è stato cinico al momento giusto in una partita che rischiava di non sbloccarsi mai, considerato il ritmo blando e le occasioni scarse. Un episodio che si è rivelato fondamentale.

La prestazione di Gosens.

Anche perché fino al ventottesimo minuto del primo tempo Gosens non si era distinto per una prova esaltante, anzi, poteva tranquillamente essere bollato tra i peggiori della Fiorentina. Poi il lampo di testa che ha aperto le marcature e deciso la sfida. Non ci credeva nemmeno lui, tanto che a fine gara si è rivolto al Paolo Vanoli esclamando "mamma mia!". Il classe '94 ha tolto un bel peso di dosso a tutta la squadra, tra l'altro dopo la disfatta di Londra.

Il futuro in discussione.

Nel mese di gennaio Gosens ha rischiato davvero di fare le valigie per accasarsi in Inghilterra. Il Nottingham Forest lo aveva cercato concretamente, ma l’ex Atalanta ha scelto di rimanere per dare il suo apporto a una causa rispetto alla quale ha sempre sentito un gran senso di responsabilità. A fine stagione riparlerà con la dirigenza viola per decidere, insieme, cosa fare del suo futuro. Il contratto scadrà nel 2028: per adesso, però, testa alla Fiorentina.