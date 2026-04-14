La Viola festeggia, Gazzetta: "Quel gesto di De Gea nel finale"

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La differenza la fanno le motivazioni, che incidono sulla testa e pure sulle gambe - scrive La Gazzetta dello Sport l’indomani di Fiorentina-Lazio - Quelle che hanno spinto la Fiorentina ad andare oltre l’emergenza, archiviare in fretta la batosta di Conference contro il Crystal Palace e sfrutta la sfida per portarsi a più 8 sulla zona rossa a sei giornate dalla fine. E quelle che non ha avuto una Lazio sgonfia e forse con la testa già alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta della prossima settimana, una squadra che galleggia a metà classifica senza timori ma pure senza obiettivi. […] La Viola ringrazia e festeggia ma la vittoria è meritatissima, per il coraggio e la capacità di soffrire con cui si è guadagnata il quinto risultato utile di fila e un salvifico balzo in classifica, lasciandosi cinque squadre alle spalle.

[...] Le braccia in alto di De Gea allo scadere dei 7 minuti di recupero dopo l’ultimo tentativo di Pedro sono la fotografia di quanto contino questi tre punti per la Viola, che ha imparato a vincere senza Kean e adesso finalmente vede la luce in fondo al tunnel”.