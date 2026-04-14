Il punto sui ko, La Nazione: "Parisi out qualche altra settimana"

Il punto sui ko, La Nazione: "Parisi out qualche altra settimana"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:18Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina. La società ha chiarito che il giocatore più vicino al rientro è Fortini e soprattutto che Parisi sta convincendo con un edema osseo al piede destro, un acciacco di non facile risoluzione che rischia di tenere fuori il calciatore ancora per qualche settimana. Nessuna novità di rilievo su Kean, mentre non sono certi i tempi di recupero su Brescianini.