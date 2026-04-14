Paratici elogia Sarri, CorSport: "Parole al miele. Futuro a tinte viola?"

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Sul Corriere dello Sport - Stadio si parla delle dichiarazioni rilasciate da Fabio Paratici prima della gara contro la Lazio, e in particolare del passaggio su Maurizio Sarri. Parole al miele per l’allenatore biancoceleste, ieri ospite al Franchi e con cui Paratici ha avuto un trascorso alla Juventus nella stagione 2019-2020. "In bianconero tutti hanno parlato di lui come di un passaggio non positivo, ma abbiamo vinto uno scudetto e perso una finale in coppa ai rigori. Il suo bilancio alla Juve è eccezionale".

Affermazioni non banali, che sanno tanto di risposta a chi insinuava che il rapporto tra i due si fosse deteriorato dopo il divorzio a Torino. Anzi, suona quasi come un attestato di stima con vista sul futuro. Chissà se a tinte viola.