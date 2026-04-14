Caroppo su La Nazione: "Il torello finale è stato commovente"

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Luigi Caroppo, giornalista, ha scritto un fondo per La Nazione con il suo punto di vista su Fiorentina-Lazio: “Le due cose migliori, a parte il gol di Robin Gosens, sono la gestione dei sette minuti di recupero da parte dei giocatori viola e la classifica da stropicciarsi gli occhi, pensando a quando eravamo, per lungo periodo, ultimissimi, lontani dalla salvezza del quartultimo posto. Il torello nel recupero per guadagnare minuti preziosi nello spicchio di campo tra calcio d’angolo e area laziale è stato quasi commovente. Perché è il simbolo chiaro e lampante che la squadra ha capito chi era e quanto erano preziosi i tre punti”.