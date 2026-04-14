Il migliore, De Gea salvifico: per i quotidiani prestazione da 7,5

Il migliore, De Gea salvifico: per i quotidiani prestazione da 7,5FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:24Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo i quotidiani sportivi, il miglior giocatore della Fiorentina contro la Lazio è stato David De Gea. Il portiere spagnolo viene premiato in particolare per la parata salvifica su Zaccagni e poi quelle su Cancellieri e Ratkov.

David De Gea - 

Gazzetta 7
CorFio 7,5
Nazione 7,5
CorSport  7,5
Tuttosport 6,5
RepFi 7