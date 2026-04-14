Gosens l'ammazza big, CorFio: "Colpite Juventus, Milan e Lazio"

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Il Corriere Fiorentino dedica spazio alla prova di Gosens contro la Lazio. Il sigillo messo a segno dal terzino contro i biancocelesti ha un profondo valore simbolico: da un lato il tedesco ha ritrovato un gol atteso dalla gara d’andata giocata all’Olimpico lo scorso gennaio, e in secondo luogo perché la rete segnata al Franchi ha posto fine a un digiuno casalingo che per l’ex Atalanta si protraeva da quasi un anno. Dal 3-0 alla Juventus del 16 marzo 2025.

Gosens ha conservato nel suo percorso in viola una chiara predilezione per i grandi palcoscenici, avendo colpito Juve, Milan e in due circostanze proprio la Lazio dal suo arrivo a Firenze, ma sebbene il totale sia salito a 11 reti in due stagioni mal contate, la forbice di rendimento tra la prima e la seconda annata appare fin troppo evidente. Di contro, nelle difficoltà collettive, la stagione 2025-2206 è stata tortuosa anche per lui: basti pensare all’infortunio alla coscia sinistra.