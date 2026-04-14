Cecchi su La Nazione: "Poco importa del gioco, serviva vincere"
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Il giornalista, Stefano Cecchi, ha commentato su La Nazione la vittoria della Fiorentina contro la Lazio. Eccone alcuni passaggi: “Fra coraggio e sacrificio. La Fiorentina delle grandi assenze contro la Lazio riesce a costruire una partita di personalità e, su quel gol sporco di Gosens, edifica una vittoria che di fatto è un annuncio di salvezza. Per questo, discutere sulla qualità del gioco o sulle prestazioni di alcuni singoli è forze esercizio velleitario. Ieri sera serviva una cosa soltanto: serviva vincere per avviarsi verso Lecce con animo tranquillo e questo la squadra viola ha fatto. Con umiltà, con pragmatismo, questo ha fatto”.
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