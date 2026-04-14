Calabrese su RepFi: "In caso di impresa giovedì, il futuro attende"
Il giornalista, Giuseppe Calabrese, ha commentato su la Repubblica (ediz. Firenze) il successo della Fiorentina contro la Lazio. Ecco alcuni passaggi del suo editoriale di oggi: “Non c’è ancora la certezza matematica della salvezza, ma otto punti di vantaggio sulle terzultime sono un buon margine di vantaggio, che permette di affrontare il finale di campionato con più serenità. Ora rimane da giocare solo il ritorno di Conference per capire come muoversi.
Se la Fiorentina dovesse riuscire nell’impresa, al limite dell’impossibile, di eliminare il Crystal Palace, ogni discorso sul futuro verrebbe rimandato. In caso di eliminazione, invece, già da venerdì Paratici dovrà iniziare a immaginare la nuova Fiorentina. A cominciare dall’allenatore, che è sempre il punto di partenza di un progetto”.
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