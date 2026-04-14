Gosens da partente a eroe, CorSport: "Incontrerà il club"

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Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Robin Gosens è voluto rimanere per salvare la Fiorentina e forse ha segnato il gol più pesante della stagione. "Mamma mia", ha detto al fischio finale abbracciando Vanoli. Si tratta del terzo gol in stagione per Gosens, che si conferma un cecchino contro la Lazio. Quella di ieri è stata infatti la sua seconda rete consecutiva, nonché la sesta in carriera, segnata ai biancocelesti. La sensazione è che il futuro di Gosens sia ancora tutto da scrivere - si legge - Nel mese di gennaio lo aveva cercato il Nottingham Forest, ma il giocatore non ha voluto approfondire la pista di mercato proprio per non abbandonare la nave che rischiava di affondare.

E col senno di poi ha preso un decisione saggia. A fine anno riparlerà con il club delle rispettive esigenze.