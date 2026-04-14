Commisso: "Dobbiamo continuare con questo spirito"

Commisso: "Dobbiamo continuare con questo spirito"FirenzeViola.it
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Oggi alle 00:15News
di Redazione FV

Al termine di Fiorentina-Lazio, il presidente della società gigliata Giuseppe Commisso ha inviato il seguente messaggio alla squadra: "Prestazione di grande intensità e voglia per arrivare a questo risultato importantissimo. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa voglia di combattere fino alla fine della stagione".