Rinnovo Mandragora, parti distanti. La Nazione: "È previsto un aggiornamento a breve"FirenzeViola.it
La Nazione fa il punto sul rinnovo di Rolando Mandragora. Fiorentina che ha offerto un prolungamento del contratto fino al 2028 con opzione di un ulteriore anno a cifre molto simili al milione e 600 mila euro annuo percepito attualmente. Entourage del calciatore che ha chiesto un ingaggio intorno ai 2 milioni. Parti distanti, servirà uno sforzo di entrambi per arrivare a chiudere la trattativa. Aggiornamento entro la prossima settimana. Se la Fiorentina dovesse contestualmente piazzare qualche esubero sul mercato potrebbe ritoccare la propria offerta verso l’alto. Chiaro che se Mandragora dovesse rimanere il centrocampo sarebbe sostanzialmente a posto.