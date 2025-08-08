Beltran non rientra nei piani di Pioli e gli agenti continuano a sondare il mercato europeo
La Nazione fa il punto sul futuro di Lucas Beltran, il cui gran rifiuto al Flamengo ha complicato e non poco i piani della Fiorentina. Pradè, di certo non entusiasta della decisione del Vichingo, ha visto sfumare 12 milioni certi (più 3 di bonus) che avrebbe investito per rinforzare l’attacco (l’idea Ioannidis resta comunque estremamente costosa, oltre l’eventuale tesoretto ricavato). L’argentino ex River, ormai è una certezza dopo l’esclusione col Nottingham, non rientra nei piani di Pioli. Già lo scorso anno sembrava sul punto di salutare, poi rimase.
Il ds Pradè chiarì che arrivarono offerte vantaggiose per lui ma non per la Fiorentina. Adesso la situazione è diversa perché di offerte concrete c’era solo quella del Flamengo. Gli agenti di Beltran continuano a sondare il mercato europeo (quello gradito all’attaccante). Pradè aspetta proposte per sbloccare il mercato in entrata.
