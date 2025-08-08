Ancora Bertoni: "Penso che Beltran voglia giocarsi le sue possibilità con Pioli"
In un'intervista a La Gazzetta dello Sport l'ex viola Daniel Bertoni ha parlato anche del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: "Credo siano state fatte le mosse giuste e anche le conferme alla Kean sono un valore aggiunto. Poi anche De Gea, a centrocampo Fagioli e davanti Gudmundsson".
E sul fatto che Beltran ha rifiutato il Flamengo ha detto: "Credo che nella sua testa, voglia provare a giocarsi le sue possibilità con Pioli in panchina. Vuole conquistare la sua fiducia. Non credo voglia tornare subito in Sudamerica, nemmeno al River Plate che fra l’altro ora ha molte pedine offensive".
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)di Luca Calamai
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
