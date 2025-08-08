Vice Dodo, valutazioni in corso: Fortini può partire, come sostituti Zortea o Zanoli
Partendo dal presupposto che Dodo rimanga - al di là dei rapporti ai minimi storici con il club - una valutazione andrà fatta su Niccolò Fortini, si legge sul Corriere dello Sport. Il classe 2006 potrebbe partire, lasciando vacante il ruolo di vice Dodo. In tal senso potrebbero tornare di moda alcuni nomi che la Fiorentina ha sondato in estate.
Uno è quello di Nadir Zortea del Cagliari, classe ’99 a cui piacerebbe salire un ulteriore gradino nella sua carriera. Poi ci sarebbe Alessandro Zanoli del Napoli, ma su di lui c’è forte il Bologna. Pradè e Goretti si sono informati con i suoi agenti qualche settimana fa, non è da escludere che tornino alla carica se la trattativa fra azzurri e rossoblù dovesse incepparsi.
