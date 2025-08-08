La rinascita di Pongracic. La Repubblica-Firenze: "Nuovo ruolo e più certezze"

vedi letture

La Repubblica-Firenze si concentra sul presente di Marin Pongracic. Ci ha messo cinque minuti un allenatore del carisma di Stefano Pioli a convincere il ragazzo che, sì, quello del centrale può essere il vestito giusto per lui nella nuova Fiorentina che sta nascendo. E i risultati, premesso che si tratta ancora di semplice calcio d’agosto, gli stanno dando ragione. Sia nel secondo tempo col Leicester, ma soprattutto nel match contro il Nottingham Forest, l’ex Lecce ha mostrato di trovarsi perfettamente a suo agio in mezzo fra Comuzzo e Ranieri.

Oltre ad aver evidenziato una buona forma fisica per questo momento della preparazione, Pongracic ha comandato con personalità la linea, coordinando i movimenti e risultando quasi perfetto sia in anticipo che nei duelli. Ma l’arma in più che Pioli vuole sfruttare è la grande facilità con cui il classe ’97 si sgancia e parte in avanti con la palla al piede. Chi lo vede da vicino racconta infatti di un ragazzo dotato di grande dedizione e professionalità, tant’è che, durante la stagione, è sempre stato fra gli ultimi a lasciare il Viola Park.