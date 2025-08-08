È il momento di De Gea. Il Corriere Fiorentino: "E quel retroscena sul rinnovo legato a Pioli"

Il Corriere Fiorentino fa il punto su David De Gea che domani tornerà a casa sua all'Old Trafford per l'amichevole tra Fiorentina e Manchester United. Sarà una festa, comunque, e a margine dell’incontro il club con più tifosi al mondo dedicherà un momento tutto per lo spagnolo. Del resto, se a quattro giorni dalla partita erano già stati polverizzati oltre 50 mila biglietti, è stato soprattutto per lui. Oggi invece De Gea fa sognare i tifosi della Fiorentina e il suo rinnovo è stato il primo segnale che qualcosa stava cambiando. Un contratto da top, superiore ai 3 milioni netti a stagione. C’è stato un momento in cui il rischio di perderlo è stato alto.

Perché il Monaco gli offriva tanti soldi in più e il palcoscenico della Champions e perché la sua considerazione di Palladino non era proprio elevatissima. De Gea, si legge sul quotidiano, pensava che non fosse pronto per guidare una squadra che ambiva all’Europa più bella. Non a caso, racconta chi lo conosce bene, la firma sul rinnovo è arrivata giusto un paio di giorni dopo le dimissioni dell’ex mister. Con Pioli invece, è stato amore a prima vista. Questione di feeling e, probabilmente, di status. Si sono parlati e si parlano moltissimo e da un punto di vista tecnico le richieste sono chiare: grande attenzione nella lettura per essere pronto nelle uscite visto che la linea difensiva sarà alta e una maggior partecipazione nella costruzione dell’azione.