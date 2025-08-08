Dagli inviati Gosens: "Mi sento un leader e stiamo alzando il livello. Tatticamente Pioli ci dà più libertà"

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato direttamente dall'Inghilterra in vista della gara di domani contro il Manchester United, ai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole sul ritiro e la sfida di domani: "Non vedo l'ora di giocare domani ad Old Trafford. Mi manca ancora, ho avuto la fortuna di giocare in tanti stadi belli. Sarà un buon test, per capire a che livello siamo. sarà importante per dare un segnale a noi stessi, dovremo dimostrare di poter affrontare anche squadre come lo United".

Come sta andando il ritiro? "Sta andando bene Si è creato un bel rapporto tra di noi. Questo è quello che cerca un allenatore, credo. Non hai la famiglia, stiamo tanto insieme, parliamo tra di noi. Fai qualche chiacchiera più profonda, ci conosciamo. Abbiamo fatto un buon lavoro qui, speriamo di alzare il livello domani e poi abbiamo l'ultima fase del ritiro".

Sempre più leader? "Quando io ero giovane avrei voluto che qualcuno mi scrivesse un messaggio come ho fatto io con Fazzini. Ora che sono più "vecchio" mi sento più responsabilità. L'ho fatto anche con Mattia Viti, sono piccoli messaggi, segnali, che fanno la differenza. Mi sento un leader, ma lo faccio in maniera molto autentica. Lo faccio perché mi sento di fare così, sono contento che sia riconosciuto".

L'arrivo di Pioli? "Ci stiamo trovando bene, ha concetti diversi rispetto a Palladino. La base è la stessa, con la difesa a 3. Modulo dove mi esprimo al meglio. Pioli forse ci dà più libertà, stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva perché cercheremo di marcare uomo a uomo. Noi stiamo alzando il livello, anche se si vede che ancora non siamo al top. Quando vedi la partita in un secondo momento ti rendi conto degli errori. Però vedo i ragazzi carichi, pronti a fare una stagione importante".

Consigli a Dodo per segnare di più? "Stiamo parlando tantissimo, è un giocatore che copre il suo ruolo in maniera eccezionale. Stiamo lavorando insieme al mister, soprattutto per questo fatto dei gol. Bisogna essere nel punto giusto al momento giusto, stiamo lavorando sugli inserimenti. Se posso dargli una mano sono sempre disposto a darla".

Lo spareggio di Conference? "Io arrivai il giorno dopo il passaggio del turno l'anno scorso. Sono sempre gare complicate perché affronti squadre più avanti nella preparazione. Noi ci prepareremo al meglio perché teniamo molto alla Conference e la partita andrà preparata in maniera perfetta"