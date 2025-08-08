Occhio a offerte monstre per Comuzzo: per 35 milioni la Fiorentina riflette
Il Corriere Fiorentino fa il punto sul futuro di Pietro Comuzzo. Su di lui pesa la spada di Damocle di un’eventuale offerta in arrivo dalla Premier League o dalla Bundesliga. Le intenzioni della Fiorentina restano quelle di puntare sul giovane centrale ma di fronte a una proposta importante, in linea con quella del Napoli del gennaio scorso da 35 milioni, i viola potrebbero prendere in considerazione anche la sua sostituzione, magari con il giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach sul conto del quale sono già state prese informazioni.
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)di Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
Angelo Giorgetti‘Mi fido di Pioli’: i 5 motivi per crederci. A Leicester inciampo evitabile, Sohm è un jolly e vediamo quanta qualità aggiungerà. Sorteggio Conference ok: chi conosce gli avversari? Caso Mandragora: è più utile nel centrocampo a 3
