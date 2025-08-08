Occhio a offerte monstre per Comuzzo: per 35 milioni la Fiorentina riflette

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:31Primo Piano
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul futuro di Pietro Comuzzo. Su di lui pesa la spada di Damocle di un’eventuale offerta in arrivo dalla Premier League o dalla Bundesliga. Le intenzioni della Fiorentina restano quelle di puntare sul giovane centrale ma di fronte a una proposta importante, in linea con quella del Napoli del gennaio scorso da 35 milioni, i viola potrebbero prendere in considerazione anche la sua sostituzione, magari con il giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach sul conto del quale sono già state prese informazioni.