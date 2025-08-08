Se il Milan dovesse cedere Thiaw, nella lista di Tare ci sono Leoni e Comuzzo

Il Milan rischia di perdere Malick Thiaw, per il quale il Newcastle sta spingendo, con una prima offerta ufficiale da 30 milioni di euro. Nel caso in la società rossonera dovesse cedere alla avances del club inglese, i possibili sostituti nella lista di Igli Tare sono due, si legge sul Corriere dello Sport. Si parte da Giovanni Leoni del Parma, il preferito da tutti, ma l’investimento sarebbe alto e soprattutto bisognerebbe battere la concorrenza dell’Inter. Ma attenzione perché tra i preferiti di Igli Tare c’è anche Pietro Comuzzo della Fiorentina.