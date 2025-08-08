Beltran blocca l'affare Ioannidis. Tuttosport: "Troppi anche i 30 milioni richiesti"

La Fiorentina continua a cercare una punta. Il nome più caldo è quello di Fotis Ioannidis del Panathinaikos ma davanti ai 30 milioni chiesti, la società viola si è presa una pausa di riflessione, si legge su Tuttosport.

Il motivo è presto detto: la priorità in questo momento - ancor più dei rinnovi - è sfoltire la rosa. Compito mai facile per un club e i suoi dirigenti, è così anche per la Fiorentina che, dopo Nzola (Pisa), Christensen (Sturm Graz), Moreno (Levante) e Valentini (Verona), deve cercare una collocazione per Barak, Brekalo, Infantino, Ikoné, Kouamé, Sottil ritenuti fuori dai piani. A questi vanno poi aggiunti altri elementi - vedi Lucas Beltran che ha rifiutato il Flamengo con cui i viola si erano accordati per 15 milioni - le cui cessioni potrebbero contribuire a foraggiare l'acquisto della punta e magari di un altro centrocampista.