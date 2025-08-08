Il triplice compito di Fagioli. Il Corriere dello Sport: "Pioli gli chiede tanto"
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport si concentra sul presente di Nicolò Fagioli. Pioli lo ha subito arricchito con una nuova posizione studiata e pensata per il talento del piacentino. Il tecnico ha ritagliato compiti e posizione ad hoc per l'ex Juventus: un po’ regista, un po’ incursore e già che ci siamo con un occhio attento all'interdizione proprio per sopportare il tridente davanti e, soprattutto, non andare in inferiorità numerica nel confronto con il reparto di fronte.
Il triplice compito non è altro che la sintesi delle enormi qualità tecniche del classe 2001 emiliano, uno che al pallone dà la massima confidenza possibile, e così, destro o sinistro nulla cambia, quel pallone lo mette un po’ dove vuole.
