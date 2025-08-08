Mandragora è in bilico: il suo rinnovo al fotofinish, manca l'intesa sull'ingaggio

vedi letture

Continuano i dialoghi tra Rolando Mandragora e la Fiorentina per il rinnovo di contratto, si legge sul Corriere dello Sport. Una trattativa che di fatto non è mai decollata, nonostante l’incontro tra le parti avvenuto a luglio e di cui ha fatto menzione uno degli agenti del centrocampista, Stefano Antonelli. Secondo quanto filtra dal club, ci sarà un nuovo confronto nei prossimi giorni per conoscere la reale volontà del giocatore e del suo entourage che, a suo tempo, avevano fatto capire di aspirare un ingaggio più alto degli attuali 1,5 milioni.

I procuratori di Mandragora sono convinti di poter attendere l’addio di qualche esubero - e del suo stipendio - per sperare in un trattamento migliore possibile. La Fiorentina invece vuole capire se sia possibile negoziare più o meno alle stesse cifre della passata stagione, o se ancora oggi l’entourage del ragazzo punti a un aumento sensibile. In quest’ultimo caso non è da escludere una cessione del classe ’97. La società intende risolvere la questione entro breve, magari già la prossima settimana, così da poter gestire al meglio la situazione se sarà divorzio.