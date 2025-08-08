Bertoni sulla coppia Dzeko-Kean: "Non sono del tutto compatibili, rischiano di disturbarsi"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport l'ex viola Daniel Bertoni ha parlato anche del ritorno in Italia di Edin Dzeko: "È intelligente e forte di testa. Poi sa subito dove mettere il pallone per i compagni, oltre a essere un bomber straordinario. Per lui parla la carriera".

E su Kean ha detto: "La sua permanenza è importantissima. È veramente forte e può confermarsi per il secondo anno consecutivo. È micidiale in contropiede e in profondità è mortale. L’importante è che abbia spazio intorno altrimenti rischia di perdere efficacia".

Possono giocare insieme? "È affascinante e mi piacciono tutti e due tantissimo. In più mi fido ciecamente di Pioli, però io la vedo un po’ diversamente perché secondo me non sono del tutto compatibili visto che entrambi hanno bisogno di spazio intorno. Si potrebbero “disturbare” a vicenda, ma poi dipende sempre dall’avversaria e dal tipo di partita che deve impostare".