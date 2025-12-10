Rimangono le incognite sul Franchi: la palla passa alla Fiorentina

Sul Corriere dello Sport spazio oggi anche a un punto sulla situazione Franchi: si riparte dalle dichiarazioni fatte ieri dalla sindaca Sara Funaro e dal nuovo cronoprogramma: la nuova Curva Fiesole sarà pronta per il centenario della Fiorentina, ma non sarà agibile. "A fine agosto 2026 le strutture principali della Curva Fiesole" ha spiegato Funaro. Per il centenario del club quindi i tifosi viola potranno vedere la nuova curva, ma per utilizzarla servirà ancora qualche mese - l'agibilità slitterà al 30 aprile 2027, data in cui sarà completato il primo lotto.

Quando parla del secondo lotto, quello che riguarda la Curva Ferrovia, la copertura sud e la riqualificazione della tribuna centrale, mostra invece più incertezza, anche perché c'è da risolvere un problema economico. L'intera opera verrà a costare circa 265 milioni di euro, ma per terminare tutto servono ancora 50-60 milioni. Una cifra da racimolare entro l'estate prossima, perché Firenze ha intenzione di candidarsi a città ospitante per Euro2032. Scrive il Corriere: non è ancora chiaro se la Fiorentina - con cui Funaro afferma di avere contatti continui, nella figura del Dg Ferrari che fa da tramite tra lei e Rocco Commisso - parteciperà di tasca sua al progetto di restyling tramite il project financing. Lato società, rimane l'ultimatum con cui il presidente viola, un mese fa, aveva chiesto risposte e certezze entro la fine del 2025. Vedremo se le parole di Funaro basteranno.