Mercato Fiorentina, Boga prima scelta per l'attacco. In difesa attenzione a Acheampong

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fanno alcuni possibili nomi per il mercato in entrata della Fiorentina. Uno dei nomi che rimbalza è quello di Jeremie Boga, classe ‘97, esterno d’attacco attualmente al Nizza. Ha problemi in Francia e gradirebbe tornare in Serie A dove è già stato dal 2018 al 2023, fra Sassuolo e Atalanta. Per il centrocampo sono sempre di moda Eric Martel, classe 2002 del Colonia, e Tanner Tessmann ora al Lione. In difesa attenzione a Josh Acheampong, 19enne del Chelsea con doppio passaporto inglese e ghanese.

Sempre dai Blues, ma fuori dal progetto del club, c’è Alex Disasi che è monitorato da diverse società in vista della sessione invernale e fra queste c’è la Fiorentina. Gli inglesi hanno aperto a offerte sia in prestito che a titolo definitivo però in questo caso punterebbero a incassare 25 milioni e per i viola la cifra ad ora è fuori portata. Diogo Leite dell’Union Berlino è un altro nome sul taccuino da tempo: piace anche al Bologna.