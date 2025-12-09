La Fiorentina e la crisi dei leader: dai flop di Kean e De Gea alle fasce che non volano
Il Corriere Fiorentino si concentra sulla crisi della Fiorentina e dei suoi leader. A Reggio Emilia ad esempio i primi a "tradire" sono stati proprio quelli che in teoria avrebbero dovuto caricarsi i compagni sulle spalle. Da una parte Kean, dall'altra un De Gea anche lui irriconoscibile. Anche lui in somma, non è più il muro praticamente insuperabile che Firenze aveva imparato ad amare.
Oggi è quello che ha preso più gol (24) anche se, con ben 48 parate, è comunque terzo alle spalle di Provedel, come dire: senza di lui, la situazione sarebbe ancor più drammatica. Male loro due, così come Dodò e Gosens. Erano le ali su cui volava la Fiorentina di Palladino, sono altri simboli della crisi profonda in cui sono precipitati i viola.
